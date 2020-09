Il Presidente della Camera il 19 settembre ad Agrigento per ricordare il giudice Livatino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Palermo, 9 set. (Adnkronos) – Il Presidente della Camera Roberto Fico sarà il prossimo 19 settembre ad Agrigento per commemorare il giudice Rosario Livatino, il magistrato ucciso da Cosa nostra il 21 settembre di 30 anni fa lungo la vecchia Strada statale 640 nei pressi di Canicattì mentre si recava in tribunale ad Agrigento. La sua Ford Fiesta di colore rosso venne raggiunta dagli spari dei killer. Oggi è in corso il processo di beatificazione per il giudice Livatino.Il Presidente della Camera parteciperà, alle 11, un convegno organizzato dalla sezione agrigentina dell’Associazione nazionale magistrati dal ... Leggi su meteoweb.eu

