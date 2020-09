Il Premier Conte conferma l’apertura delle scuole: si ritorna il 14, ma alcune Regioni hanno deciso di posticipare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è conclusa da poco la conferenza del Premier Giuseppe Conte che, in diretta da Palazzo Chigi con i ministri Azzolina, De Micheli e Speranza, ha aggiornato gli italiani sul tema scuola. confermata la riapertura delle scuole per il 14 settembre. Conferenza stampa Conte sulla scuola, ecco tutte le misure “Abbiamo voluto dedicare questa conferenza alla scuola. Abbiamo lavorato intensamente in vista delle riaperture, del ritorno in classe delle nostre ragazze e ragazzi. Quest’anno avverrà questo ritorno in un Contesto nuovo e anche non facile. Grazie a questo lavoro preparatorio l’anno scolastico ricomincerà regolarmente a partire dal 14 settembre, anche se alcune ... Leggi su ilcorrieredellacitta

