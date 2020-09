Il patriarca che accusò i gay di causare la pandemia positivo al Covid-19 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il patriarca che accusò i gay di causare la pandemia positivo al Covid-19 Il patriarca della chiesa ortodossa ucraina Filaret, che accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia di Covid-19 è risultato positivo al virus. A dare la notizia la sua chiesa, che in un breve comunicato ha spiegato che “il patriarca onorario, 91 anni” è stato ricoverato in ospedale e che “le sue condizioni sono soddisfacenti”, invitando “i fedeli a pregare per la sua ripresa”. A marzo, Filaret in un discorso pubblico accusò gli omosessuali di aver provocato la pandemia, giunta come punizione divina per via del celebrarsi di nozze ... Leggi su tpi

