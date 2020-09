Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 settembre 2020: Federico ritorna a Milano... sulle sue gambe! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Scopriamo le Anticipazioni della Puntata del 9 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Federico torna a Milano camminando sulle sue gambe. Leggi su comingsoon

Vic_brightside : Mi ricordano un po' le ragazze cattive @tinapica88, che a differenza delle buone che vanno in paradiso, vanno dappe… - filufilo : RT @Unf_Tweet: #ascoltitv Il Segreto va giù e Il Paradiso delle signore lo agguanta: SOS ascolti per Canale 5 - kaelbub : @shvtake HAHAHAHAGAHABSHAVAGA CEASER DAL PARADISO SI È SCOMPISCIATO DALLE RISATE É una delle migliori scene di sdc… - danielanceschi : RT @FattoAlimentare: “Veleni in paradiso” e “Pesticidi siamo alla frutta”, i docufilm di Andrea Tomasi sull’abuso della chimica nella colti… - girovagate : RT @AptValdiSole: Come in una fiaba: angoli di #paradiso in Val di Rabbi. Chi come noi ama la magia delle #passeggiate di #settembre? Ecco… -