Il nuovo tatuaggio di Belen e Antonino è una parola che fa voltare pagina (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con il suo nuovo tatuaggio Belen desidera non dimenticare questa estate ma è la stessa parola che si è fatto tatuare Antonino Spinalbese e non solo lui (Foto). Per Belen questi mesi sono stati difficili ma dopo i primi giorni di dolore per l’addio di Stefano De Martino ha fatto in modo di andare avanti e nel modo migliore. Dicono che Bene sia fidanzata con Antonino Spinalbese, lei non lo nega ma non dà nemmeno la soddisfazione di una conferma, intanto il tattoo uguale è già inciso sulla pelle di entrambi. Non è lo stesso tatuaggio che Belen e Stefano hanno fatto e cancellato ma una parola incisa in modo semplice, una parola che lega tutto ... Leggi su ultimenotizieflash

Novella_2000 : Belen e il suo nuovo fidanzato si fanno lo stesso tatuaggio (FOTO) - ChiaraEM21 : RT @Marti__Ml: Raga, Belen ha fatto un tatuaggio col nuovo fidanzato. Poi non dite che non vi dico le cose importanti. - Marti__Ml : Raga, Belen ha fatto un tatuaggio col nuovo fidanzato. Poi non dite che non vi dico le cose importanti. - Nadia35731886 : #primoappuntamento il vincitore stasera è Oscar e il suo nuovo tatuaggio sulla fronte - nocchi_rita : RT @LittleMixlTALIA: Nuovo tatuaggio per Jesy @LittleMix ?? -

