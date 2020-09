Il nuovo singolo di Ligabue nel making of del videoclip di La Ragazza Dei Tuoi Sogni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il nuovo singolo di Ligabue sta per arrivare, ma i primi stralci del brano sono offerti dal making of del videoclip che sarà dedicato a La Ragazza Dei Tuoi Sogni. Il video anticipa di qualche ora quella che sarà la presentazione ufficiale del brano alla RFC Arena di Campovolo nella data del 10 settembre. Il grande spazio dedicato ai concerti dal vivo sarà inaugurato nel 2021, ma sarà Ligabue a dare la prima anteprima di quella che sarà la musica live che ci aspetta nel corso della prossima stagione. Il 12 settembre 2020, Ligabue avrebbe dovuto tenere il concerto celebrativo per i suoi primi 30 anni di carriera e che è stato rimandato al 2021. I biglietti sono tornati in ... Leggi su optimagazine

TizianoFerro : Guarda ora su Vevo la performance in studio di Rimmel - TizianoFerro : RIMMEL è il primo singolo del nuovo progetto di Tiziano Ferro ACCETTO MIRACOLI: L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI Ascoltalo… - RadioAirplay_it : #Tsunami il nuovo singolo di @NaliOfficial è già in #Top40 nell'#airplay #chart parziale ??#OnAir su 96 #radio ital… - earonemusic : ?? - In #radio da venerdì 11 settembre “Buongiorno”, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio che dà il titolo al nuovo l… - ValerioPensiero : Il nuovo singolo di #Ape, #Alzgreygoat, #Easyman e #IllPapi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo singolo In radio il nuovo singolo del cantautore parabiaghese Marco Rotelli LegnanoNews Superbonus 110%: tutte le FAQ aggiornate dell'Agenzia delle Entrate sulle nuove detrazioni fiscali

Superbonus 110%: benché tutti siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (Asseverazioni e Requisiti minimi), l'attenzione verso le ...

Blackpink: il gruppo femminile fenomeno K-Pop arriva su Netflix.

Le Blackpink sono assolutamente il più grande gruppo K-Pop femminile della storia, ed il loro successo é oramai diventato globale. Le ragazze diventeranno presto protagoniste di un documentario Netfli ...

Superbonus 110%: benché tutti siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (Asseverazioni e Requisiti minimi), l'attenzione verso le ...Le Blackpink sono assolutamente il più grande gruppo K-Pop femminile della storia, ed il loro successo é oramai diventato globale. Le ragazze diventeranno presto protagoniste di un documentario Netfli ...