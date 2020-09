Il nuovo singolo dei Tiromancino è anticipato al 10 settembre, Finché Ti Va in anteprima social (Di mercoledì 9 settembre 2020) Finché Ti Va, il nuovo singolo dei Tiromancino, è anticipato al 10 settembre. L’annuncio è arrivato dai social del gruppo, che dà appuntamento alle 22 per l’anteprima social del brano che sarà trasmesso con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Il brano, Finché Ti Va, anticipa il nuovo album di inediti del gruppo di Federico Zampaglione, che torna dopo la raccolta celebrativa nella quale sono stati inseriti alcuni dei maggiori artisti italiani. L’anniversario di carriera è stato festeggiato con un tour che ha coinvolto anche l’orchestra. Il nuovo album sarà anche il primo della nuova era Virgin, dove il gruppo è ... Leggi su optimagazine

