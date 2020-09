Il negazionismo del coronavirus tra crisi sociale e irrazionalità (Di mercoledì 9 settembre 2020) Insicurezza sociale, senso di smarrimento e straniamento sono sentimenti che vanno rispettati e compresi in tempi difficili come i nostri, specie in una fase ove tra pandemia di coronavirus, crisi economica e prospettive future incerte c'è una drammatica carenza di punti di riferimento. Leader, classi dirigenti, autorità sanitarie e media non sono sicuramente esenti da responsabilità per le inefficenze nella risposta all'emergenza e, soprattutto, per una comunicazione troppo spesso - Attualità / , Ignoranza, Negazionisti, coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google

filippocecchin2 : RT @CriticaScient: Il negazionismo della Shoah, per la legge del 16 giugno 2016 n. 115, prevede la reclusione da due a sei anni. Estendere… - selinablue50 : RT @CrookedWave: Ecco a cosa serve l'ultimo perfezionamento evolutivo del negazionismo. A cancellare crimini ed assassini dalla vita delle… - CristianoTomma2 : Parliamo del termine #negazionismo e dei pericoli per la #democrazia - Mapio : RT @CriticaScient: Il negazionismo della Shoah, per la legge del 16 giugno 2016 n. 115, prevede la reclusione da due a sei anni. Estendere… - RiscossaItaliGo : RT @CriticaScient: Il negazionismo della Shoah, per la legge del 16 giugno 2016 n. 115, prevede la reclusione da due a sei anni. Estendere… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionismo del Il “realismo” climatico è il nuovo negazionismo - Stella Levantesi Internazionale Negazionismo, scorciatoia inaccettabile e pericolosa

Home - Opinioni & Commenti - di Agostino Clerici - Negazionismo, scorciatoia inaccettabile e pericolosa ...

LETTERA Nonna Maura e la manifestazione di tutti gli ‘ismi’

Per motivi logistici non sono stato alla manifestazione tacciata di ogni sorta di “– ismo” (di negazionismo, fascismo, nazismo, razzismo), rispetto alla quale il Segretario del PD si augurava “una riv ...

Home - Opinioni & Commenti - di Agostino Clerici - Negazionismo, scorciatoia inaccettabile e pericolosa ...Per motivi logistici non sono stato alla manifestazione tacciata di ogni sorta di “– ismo” (di negazionismo, fascismo, nazismo, razzismo), rispetto alla quale il Segretario del PD si augurava “una riv ...