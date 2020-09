Il Milan vorrebbe Germán Pezzella per rinforzare la difesa (Di mercoledì 9 settembre 2020) In casa Milan, continua la ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. Dopo i vari nomi fatti, sembra che ancora nessuna trattativa sia entrata nel vivo, perciò Maldini e soci avranno ancora da lavorare per puntellare la retroguardia da consegnare a Stefano Pioli per l’imminente stagione 2020/2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano … L'articolo Il Milan vorrebbe Germán Pezzella per rinforzare la difesa Leggi su dailynews24

Diabonik : RT @RealMarco94: Ogni rossonero vorrebbe essere oggi al tuo posto, stai per realizzare il tuo sogno vestire la maglia del Milan, il sogno c… - vitoofwall82 : RT @RealMarco94: Ogni rossonero vorrebbe essere oggi al tuo posto, stai per realizzare il tuo sogno vestire la maglia del Milan, il sogno c… - RealMarco94 : Ogni rossonero vorrebbe essere oggi al tuo posto, stai per realizzare il tuo sogno vestire la maglia del Milan, il… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Milan: si complica #Donnarummma? ?? #Raiola vorrebbe portare il portiere alla #Juve il prossimo 30… - la_rossonera : Per il ritorno di «Baka» è ancora tutto fermo e il primissimo nome che vorrebbe il Milan come alternativa è quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vorrebbe Il Milan vorrebbe Germán Pezzella per rinforzare la difesa DailyNews 24 Calciomercato Milan, Tonali stravolge il mercato: ecco la situazione

Il centrocampo del Milan sarà l’osservato speciale per i rossoneri visto l’arrivo di Sandro Tonali, strappato ai cugini nerazzurri. L’acquisto del 2000 nativo di Lodi ha bloccato improvvisamente il ri ...

Milan, l’addio di Paquetá potrebbe finanziare il colpo in difesa

Lucas Paquetá è in uscita dal Milan. I rossoneri possono guadagnare dei soldi per poter provare un colpo anche a centrocampo. Stefano Pioli vorrebbe rinforzare il reparto difensivo e l'obiettivo e pro ...

Il centrocampo del Milan sarà l’osservato speciale per i rossoneri visto l’arrivo di Sandro Tonali, strappato ai cugini nerazzurri. L’acquisto del 2000 nativo di Lodi ha bloccato improvvisamente il ri ...Lucas Paquetá è in uscita dal Milan. I rossoneri possono guadagnare dei soldi per poter provare un colpo anche a centrocampo. Stefano Pioli vorrebbe rinforzare il reparto difensivo e l'obiettivo e pro ...