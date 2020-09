Il Medio Oriente di Rosi? Al confine tra vita e inferno - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pedro Armocida Il film "Notturno" racconta il quotidiano "dietro" la guerra. Esteticamente impeccabile, ma si becca qualche fischio Per la cronaca è il primo film del concorso della 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica accompagnato da qualche fischio nelle due proiezioni per la stampa. Intendiamoci però, pochi fischi (nonostante le mascherine), isolati, quasi messaggi personali al regista che è Gianfranco Rosi, pluripremiato nel 2016 con Fuocoammare, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino, e oggi, con Notturno, nella pattuglia dei quatto film italiani al festival che l'ha consacrato nel 2013 con il Leone d'Oro per Sacro GRA con Bernardo Bertolucci presidente di giuria. Questo il biglietto da visita di uno dei più importanti cineasti contemporanei del cosiddetto «cinema del reale» che un tempo si chiamava ... Leggi su ilgiornale

