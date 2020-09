Il medico del San Raffaele: "Berlusconi di ottimo umore, lo abbiamo curato così" (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Ho sentito Silvio Berlusconi ieri pomeriggio e l'ho sentito molto bene, l'umore migliora. abbiamo dato spazio al trattamento con remdesivir e devo dire che ci sta dando soddisfazione». A tracciare un quadro dell'andamento delle terapie per il leader di Forza Italia, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per Covid-19, è Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele. Proprio dopo un colloquio con lo specialista è nata la battuta del cavaliere sulla carica virale record. «La quinta più alta», ha detto ieri l'ex premier durante un collegamento telefonico. «Al primo tampone ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : medico del Proiettili al medico del Bassone: chiesta l’archiviazione IL GIORNO Latina. Scuole, rinviato al 24 settembre l’inizio delle lezioni

Il Sindaco di Latina sta predisponendo un’ordinanza con la quale si rinvia l’inizio delle lezioni al 24 settembre prossimo. Il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado fatta eccezione p ...

Coronavirus, medico del Cervello di Palermo risultato positivo

Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo è positivo al coronavirus ed è ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il pronto soccorso resta operativo visto che ...

