Il governo ha 209 miliardi per far ripartire l’Italia, ma manca la strategia per non disperderli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il governo Conte ha una lista della spesa di oltre 500 piccoli e grandi progetti che potrebbero essere finanziati con i 209 miliardi del Next Generation Eu ma non ha ancora una visione organica per capire quali interventi scegliere affinché l’Italia del 2030 sia più verde, digitale e competitiva. Non sono bastate le innumerevoli task force, le centinaia di esperti, i dieci giorni di Stati generali a Villa Pamphili o il Piano Colao per capire su quali progetti concreti puntare. Di quelle settimane di riflessione restano delle parole chiave riassunte domenica dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri al forum Ambrosetti di Cernobbio: infrastrutture, digitalizzazione, innovazione, formazione, decarbonizzazione, salute e ricerca. Categorie talmente ampie da inghiottire e disperdere in mille finanziamenti a pioggia i 209 ... Leggi su linkiesta

