Il giorno sbagliato, il lancio del film con Russell Crowe promette: "Non vi confonderà come Tenet" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una campagna promozionale azzeccata per Il giorno sbagliato, thriller con Russell Crowe che strizza l'occhio al pubblico promettendolo di non confondergli le idee, chiaro riferimento al cervellotico Tenet. Il giorno sbagliato, thriller con Russell Crowe in arrivo nei cinema italiani dal 24 settembre, ha scelto una curiosa strategia promozionale autopromuovendosi come 'il film che non vi farà venire il mal di testa" chiaro riferimento a Tenet. La campagna promozionale de Il giorno sbagliato promette che il film "non farà venire il mal di testa al pubblico". Anche se non viene esplicitato, ... Leggi su movieplayer

SMSNEWSOFFICIAL : Il vincitore del premio Oscar®, Russell Crowe, è il protagonista de Il Giorno Sbagliato, un thriller psicologico mo… - Ameli_Alleby : Il giorno sbagliato. Il thriller psicologico con @russellcrowe - - giovannella58 : RT @giobandnere: Perché quando un immigrato compie un delitto 'è sbagliato generalizzare” mentre se è un italiano a farlo allora un intero… - renatocesare51 : RT @giobandnere: Perché quando un immigrato compie un delitto 'è sbagliato generalizzare” mentre se è un italiano a farlo allora un intero… - Zebra72374749 : RT @giobandnere: Perché quando un immigrato compie un delitto 'è sbagliato generalizzare” mentre se è un italiano a farlo allora un intero… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno sbagliato Il giorno sbagliato. Il thriller psicologico con Russel... Taxidrivers.it Il giorno sbagliato con Russell Crowe prende in giro Tenet: "Il film che non ti confonde"

Campagna non convenzionale negli States per il thriller spiccio Il giorno sbagliato con Russell Crowe, tra poco anche in Italia. Mentre il pubblico si arrovella sull'interpretazione corretta del Tenet ...

America 2020: Questo vince, questo perde. Il sudoku di Trump

AGI - Chiede Macbeth: "A che punto è la notte?". Risponde Lady Macbeth: "All'ora incerta che comincia a lottare col mattino". Questo passaggio della tragedia di Shakespeare ci serve per introdurre la ...

Campagna non convenzionale negli States per il thriller spiccio Il giorno sbagliato con Russell Crowe, tra poco anche in Italia. Mentre il pubblico si arrovella sull'interpretazione corretta del Tenet ...AGI - Chiede Macbeth: "A che punto è la notte?". Risponde Lady Macbeth: "All'ora incerta che comincia a lottare col mattino". Questo passaggio della tragedia di Shakespeare ci serve per introdurre la ...