Il diritto di contare, il cast del film (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il diritto di contare è stato candidato agli Oscar e ai Golden Globe portando al cinema una storia che rema contro il sessismo e il razzismo. Ambientato nell’America degli anni ’60, in piena Guerra Fredda, il film racconta la storia di Katherine Johnson, una matematica e scienziata afroamericana la cui vita cambia nel momento in cui viene coinvolta per la sua abilità matematica nel lancio dell’astronauta nello spazio per battere la Russia. Katherine, che lavora già per la Nasa come calcolatrice insieme alle amiche Dorothy e Mary, vede in quella possibilità finalmente l’occasione per riscattarsi. Il film, del 2016, è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly. Ma chi vediamo nel cast? Tutto sul film Il ... Leggi su tpi

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 9 SETTEMBRE 2020: UN MERCOLEDÌ TRA IL DIRITTO DI CONTARE, THE GOOD DOCTOR, IL RITORNO DI CHI .… - takaperfect : Stasera recupero 'Il Diritto di Contare' visto che è su Rai 1 #film - CorriereCitta : Il diritto di contare, stasera in tv: orario, canale, trama, cast, trailer del film #ildirittodicontare… - Torino3InAzione : Questa sera, 9 Settembre, su Rai1 il film ‘Il diritto di contare’, storia delle scienziate afroamericane che alla N… - 4marchand2april : Spam utile Sta sera su RAI 1 danno ' il diritto di contare'. -