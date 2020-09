Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid, l’inquinamento in calo durante il lockdown ha salvato circa 15mila vite umane La pandemia di Covid-19 ha ucciso centinaia di migliaia di persone e ha decimato le economie di tutto il mondo. Ma con la diminuzione del Pil, anche il numero di gas inquinanti nell’aria è diminuito. ⁠Uno di questi, particolarmente comune, è il biossido di azoto (NO2). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che più di 40 microgrammi di sostanza chimica per metro cubo d’aria siano dannosi per le persone, e a Londra i livelli di biossido di azoto sono scesi da 36 microgrammi per metro cubo a marzo a 24 microgrammi solo due settimane dopo. Il Center for Research on Energy and Clean Air, un ... Leggi su tpi

CettinaCaminiti : RT @LaStampa: I numeri documentano come il coronavirus abbia decimato gli anziani in condizioni precarie. L’allarme dell’ADI (Alzheimer’s D… - pirolini : RT @LaStampa: I numeri documentano come il coronavirus abbia decimato gli anziani in condizioni precarie. L’allarme dell’ADI (Alzheimer’s D… - LaStampa : I numeri documentano come il coronavirus abbia decimato gli anziani in condizioni precarie. L’allarme dell’ADI (Alz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decimato Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia TPI A Sotto il Monte una messa per i 350 alpini di Bergamo morti durante l’emergenza

Sono 350 gli alpini della provincia di Bergamo deceduti negli ultimi mesi a causa del Covid-19. Proprio per questo la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini ha deciso di celebrare nel ...

GP Toscana 2020, come lo seguo in tv? Orari Sky, TV8 e diretta MotorBox

ESORDIO TOSCANO Neppure il tempo di digerire un Gran Premio ricco di emozioni e colpi di scena che la Formula 1 torna in pista per la terza domenica consecutiva. Protagonista è ancora il Belpaese che, ...

Sono 350 gli alpini della provincia di Bergamo deceduti negli ultimi mesi a causa del Covid-19. Proprio per questo la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini ha deciso di celebrare nel ...ESORDIO TOSCANO Neppure il tempo di digerire un Gran Premio ricco di emozioni e colpi di scena che la Formula 1 torna in pista per la terza domenica consecutiva. Protagonista è ancora il Belpaese che, ...