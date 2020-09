“Il coronavirus? punizione di Dio per i gay” Il patriarca che lo ha detto è positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Disse che il coronavirus era una “punizione di Dio per i gay”, ora però è lui ad essere positivo al Covid: il patriarca ortodosso. patriarca ortodosso filaret, foto gettyA dire che un pò se l’è tirata, forse si fa peccato: certo è curioso che proprio chi era assolutamente convinto che il coronavirus fosse una punizione divina contro gli omosessuali, sia rimasto contagiato anche lui dal Covid. Lui che, stando alle cronache, non si è mai dichiarato gay. Il patriarca ortodosso Filaret ha 91 anni, è risultato positivo al tampone e ora è ricoverato in ospedale – dicono – in condizioni stabili. Il religioso aveva scatenato un fiume di ... Leggi su chenews

