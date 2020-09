Il coronavirus colpa del maschilismo, "mascherine buone solo per gli uomini": il delirio del capo dell'Onu (Di mercoledì 9 settembre 2020) Partiamo da un dato significativo: lo scorso anno ben un terzo dei dipendenti delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere stato vittima di molestie sul posto di lavoro. Normale, quindi, che il segretario generale António Guterres abbia un po' il chiodo fisso sul sesso: lavora in un ambiente che ricorda un film di Tinto Brass. Le attenuanti, però, finiscono qui. È dall'inizio dell'epidemia che lo statista portoghese - che occupa una delle cariche più ambite del pianeta - combatte il virus a colpi di previsioni drammaticamente sballate e appelli da collettivo studentesco. E ora come ciliegina sulla torta arriva la campagna veterofemminista: «La pandemia causata dal Covid-19 sta dimostrando ciò che tutti sappiamo: millenni di patriarcato hanno portato a un mondo dominato dagli ... Leggi su liberoquotidiano

Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Le mascherine si adattano all'uomo, ma non alla donna'. Per Antonio Guterres, segretario generale dell'#Onu, il #coro… - Libero_official : 'Le mascherine si adattano all'uomo, ma non alla donna'. Per Antonio Guterres, segretario generale dell'#Onu, il… - pairsonnalitesF : Covid-19, ricoverato l'arcivescovo ortodosso Filaret. Diede la colpa del virus ai matrimoni gay: Secondo il patriar… - ppn57 : RT @aureliomancuso: “ #Covid19 ? Colpa dei matrimoni #gay “ ma ora il patriarca ortodosso ucraino #Filaret è ricoverato per coronavirus. Pr… - ruiciccio : RT @aureliomancuso: “ #Covid19 ? Colpa dei matrimoni #gay “ ma ora il patriarca ortodosso ucraino #Filaret è ricoverato per coronavirus. Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus colpa Coronavirus, Solinas: "Contagi in Sardegna? Colpa del governo" - DIRE.it Dire Coronavirus, il capo dell'Onu: "Le mascherine si adattano all'uomo, ma non alla donna". Pandemia colpa del maschilismo

Partiamo da un dato significativo: lo scorso anno ben un terzo dei dipendenti delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere stato vittima di molestie sul posto di lavoro. Normale, quindi, che il segreta ...

Coronavirus, Zangrillo: «Cts doveva tenere le scuole chiuse, sbagliato fare tamponi a caso»

La definizione del virus «clinicamente morto» è stata «un'espressione stonata: ho sbagliato nel modo, però il concetto rimane. E c'è un Comitato tecnico scientifico che aveva gli strumenti per dire ch ...

Partiamo da un dato significativo: lo scorso anno ben un terzo dei dipendenti delle Nazioni Unite ha dichiarato di essere stato vittima di molestie sul posto di lavoro. Normale, quindi, che il segreta ...La definizione del virus «clinicamente morto» è stata «un'espressione stonata: ho sbagliato nel modo, però il concetto rimane. E c'è un Comitato tecnico scientifico che aveva gli strumenti per dire ch ...