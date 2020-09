Il centrodestra scelga il No per braccare il governo delle bugie (Di mercoledì 9 settembre 2020) Referendum ed epidemia, due temi diversi ma che sono in stretta relazione. Il governo, infatti, ha sempre negato l'esistenza del piano anti Covid, con scenari… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Matteo Salvini scrive oggi una lettera al Corriere della Sera in cui parla del piano segreto per l'emergenza coronavirus e va all'attacco del governo Conte, che secondo lui avrebbe nascosto gli elemen ...

Salvini inchioda Conte: "Ha tenuto segreto lo studio sul Covid"

Nei giorni scorsi ha provocato infinite polemiche lo studio confermato pubblicamente da un dirigente del Ministero della Salute il 21 aprile scorso e risalente alle prime settimane del 2020, che già p ...

