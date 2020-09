Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati del 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo i 129 casi di ieri registrati nel bollettino della Regione i dati sulla situazione dei nuovi positivi al Coronavirus nel Lazio oggi: articolo in aggiornamento Il bollettino sulla situazione del Coronavirus nel Lazio ieri (dal Messaggero)L’Unita’à di Crisi Covid-19 della Regione Lazio ha fatto sapere che ieri, dai test effettuati negli aeroporti romani, sono stati individuati altri 4 positivi. Due a Fiumicino (una cittadina spagnola di rientro dalla Spagna e un cittadino italiano di rientro dalla Croazia) e due a Ciampino (entrambi cittadini spagnoli provenienti da Madrid). Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed e’ stato avviato il contact ... Leggi su nextquotidiano

