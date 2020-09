Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) I dati della Protezione Civile e il bollettino di oggi del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia dopo i 1370 casi e 10 decessi con 92.403 tamponi effettuat di ieri: articolo in aggiornamento La ripartizione per regioni dei nuovi casi registrati nell ultime 24 ore: in Basilicata si registrano 14 i nuovi casi su un totale di 667 tamponi eseguiti. I casi riguardano sei stranieri (tre ospiti di strutture di accoglienza per migranti e tre lavoratori stagionali del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio), due pugliesi in isolamento nei loro Comuni (non conteggiati nel totale dei casi attuali) e cittadini residenti a Potenza, Ferrandina, ... Leggi su nextquotidiano

CittadinidiTwtt : RT @ComunediTrieste: Sono stati messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia dei contributi per privati che, non essendo ancor… - ComunediTrieste : Sono stati messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia dei contributi per privati che, non essendo an… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA per rischio temporali, mercoledì #9settembre, su alcuni settori della Sardegna. ??Consulta il bollettino per c… - FEMsrl : Il bollettino dell'8 settembre: 1.370 nuovi positivi sul doppio dei tamponi, dieci i decessi Mappe … - infoitinterno : I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 7 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile di oggi 8 settembre next Boom di tamponi in Campania, scoperti 249 positivi: 24 pazienti guariti

Oggi l’Unità di Crisi ha diffuso il bollettino ordinatario sulla situazione del contagio covid in Campania. Dopo l’analisi di 7900 tamponi sono risultate positive 249 persone di cui 45 casi di rientro ...

Bollettino coronavirus Veneto, dati 9 settembre/ 105 nuovi infetti in 24 ore

Anche per oggi, mercoledì 9 settembre, è atteso il doppio bollettino sull’epidemia di coronavirus del Veneto. Come da copione, verrà emessa una comunicazione al mattino, e poi una poco dopo le ore 17: ...

Oggi l’Unità di Crisi ha diffuso il bollettino ordinatario sulla situazione del contagio covid in Campania. Dopo l’analisi di 7900 tamponi sono risultate positive 249 persone di cui 45 casi di rientro ...Anche per oggi, mercoledì 9 settembre, è atteso il doppio bollettino sull’epidemia di coronavirus del Veneto. Come da copione, verrà emessa una comunicazione al mattino, e poi una poco dopo le ore 17: ...