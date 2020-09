Il bollettino sul Coronavirus il Lombardia oggi: i dati del 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo i 271 nuovi contagi e 2 decessi di ieri i dati del bollettino della Regione sull’andamento del Coronavirus in Lombardia: oggi 218 nuovi positivi e 3 decessi. Sono stati effettuati 21.368 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili a 27 pazienti mentre salgono i malati presenti negli altri reparti Covid: oggi sono 252, 4 in più di ieri. Sono guarite 112 persone. articolo in aggiornamento Tra i nuovi contagi il bollettino della Regione Lombardia specifica che per 39 si tratta di debolmente positivi mentre altri 4 positivi sono stati individuati tramite test siorologici. Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi nelle province oggi a Milano 88 casi , di cui 50 a ... Leggi su nextquotidiano

