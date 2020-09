Il Black lives matter conquista gli Oscar: ecco le “quote etniche” per il titolo di Miglior Film (Di mercoledì 9 settembre 2020) Los Angeles, 9 set – Era inevitabile che il ricatto-psicosi Black lives matter avrebbe finito per fagocitarsi anche i premi Oscar, che già nelle passate edizioni avevano dato prova di essere sulla buona strada in quanto ad inchini al politicamente corretto. Con la morte di George Floyd e le proteste che stanno insanguinando le città degli Usa, gli antirazzisti hanno ora il coltello dalla parte del manico: l’Ampas (Academy of motion picture arts and sciences) ha quindi diramato le nuove linee guida per quel che riguarda la selezione nella categoria di «Miglior Film». Sostanzialmente, per poter competere nella categoria piùambita, a partire dall’edizione del 2021 ogni Film dovrà soddisfare almeno due di 4 standard ... Leggi su ilprimatonazionale

