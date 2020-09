Il Bayern Monaco saluta Perisic: «Grazie di tutto, Ivan» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Bayern Monaco non riscatterà Perisic e ha salutato il croato sui propri canali ufficiali Lo aveva già annunciato Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: il club bavarese non riscatterà Ivan Perisic, che tornerà quindi all’Inter. In una nota sui propri canali, Salihamidzic e l’allenatore hanno salutato il croato. SALIHAMIDZIC – «Ivan si è comportato in modo molto professionale con noi in tutto l’anno, è stato un membro importante della nostra squadra e ha contribuito a vincere il campionato tedesco, la Coppa DFB e la Champions League. Gli ... Leggi su calcionews24

