Ignazio Moser potrebbe sbarcare su Rai 1: ecco in quale programma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa estate si è parlato molto di Ignazio Moser. In particolar modo in relazione alla sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, sorella della più nota Belen. I due, infatti, si sono lasciati poco dopo il lockdown. Il motivo, come raccontato dal settimana Chi, è stata la forte gelosia di lei nei suoi confronti. Per tale ragione ha sentito il bisogno di prendersi un periodo di tempo per se stesso, andando in vacanza con l’amico Andrea Damante e la modella Caterina M. Bernal. Tuttavia, la crisi adesso sembra rientrata. Il settimana appena citato, infatti, li ha immortalati mano nella mano mentre stavano passeggiando non molto tempo fa. I due, quindi sembrano aver tentato un riavvicinamento, che sta andando per il migliore dei modi. Per tale ragione il ciclista sta pensando di più alla sua carriera nel mondo dello ... Leggi su tutto.tv

