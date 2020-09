I residenti di piazza Kennedy contro il bar De Dona: 'Quella musica disturba la quiete pubblica' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Spaccio e violenza al 'Parco Antonio Di Nunno': ora il Bar 'De Dona' fa la voce grossa 10 agosto 2020 I residenti di piazza Kennedy , mediante una raccolta firme, stanno muovendosi per presentare un ... Leggi su avellinotoday

LuigiBrugnaro : L’8 settembre daremo inizio ai festeggiamenti per i 1600 anni di #Venezia con un concerto del @teatrolafenice in Pi… - CorriereTorino : Movida piazza Vittorio, residenti denunciano sindaca e prefetto: «È terra di nessuno» - claudia__74 : RT @rep_torino: Movida in piazza Vittorio:: i residenti denunciano la sindaca Appendino e il prefetto Palomba [di CRISTINA PALAZZO ] [aggio… - rep_torino : Movida in piazza Vittorio:: i residenti denunciano la sindaca Appendino e il prefetto Palomba [di CRISTINA PALAZZO… - RadisicJ : RT @comunevenezia: Sono 1200 le persone che stanno assistendo all'evento, tra residenti e abbonati ?? Era dal 1996 che il coro e l'orchest… -

Ultime Notizie dalla rete : residenti piazza VIDEO | Latina, i residenti di Santa Maria Goretti: "Una manifestazione per riappropriarci della piazza" - DIRE.it Dire Movida in piazza Vittorio, i residenti denunciano sindaca e prefetto: «Ormai è terra di nessuno»

I residenti di Lungo Po Cadorna denunciano la sindaca Chiara Appendino e il prefetto Claudio Palomba: «Ormai è terra di nessuno». Due settimane fa nell’area pedonale, creata ad hoc per permettere l’es ...

Rocca di Papa, trentenne trovato impiccato in piazza dell'Antico Crocefisso: ipotesi suicidio

Macabra scena è stata quella a cui hanno assistito numerosi residenti del centro storico di Rocca di Papa, quando alle prime ore del mattino sono usciti da casa. Dalla ringhiera in ferro di piazza del ...

I residenti di Lungo Po Cadorna denunciano la sindaca Chiara Appendino e il prefetto Claudio Palomba: «Ormai è terra di nessuno». Due settimane fa nell’area pedonale, creata ad hoc per permettere l’es ...Macabra scena è stata quella a cui hanno assistito numerosi residenti del centro storico di Rocca di Papa, quando alle prime ore del mattino sono usciti da casa. Dalla ringhiera in ferro di piazza del ...