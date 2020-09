I nuovi progetti di Emma stanno per arrivare: “Sono elettrica” (Di mercoledì 9 settembre 2020) I nuovi progetti di Emma stanno per arrivare. L’annuncio arriva direttamente dai suoi canali social, nei quali si è lasciata andare a una serie di confessioni che ha riservato ai suoi fan. Tra le tante novità, sembra esserci anche quella di un duetto che attende ancora di essere confermato. L’artista si dichiara elettrizzata ma anche impaurita per le novità che stanno per arrivare. Ci saranno nuove canzoni, che seguiranno il rilascio di Latina, ma anche l’inizio della nuova edizione di X Factor nella quale debutterà al fianco di Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. La nuova edizione del talent inizierà il 17 settembre prossimo con la conduzione di Alessandro Cattelan. Il ritorno in radio è stato segnato da ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuovi progetti Cantagiro. Domenico la Marca "Onorato per il Premio Bardotti, ora nuovi progetti" StatoQuotidiano.it SANITÀ/AMBULATORIO MOBILE PER PRESTAZIONI TELEMATICHE IN TUTTA LA PROVINCIA

LECCO – La cooperativa Cosma (Cooperativa dei Medici di Medicina Generale della provincia di Lecco) e l’Asst Lecco intraprendono insieme un nuovo progetto per l’esecuzione di prestazioni in telemedici ...

Milano, sprint verso l’attivazione della nuova linea metro M4

MILANO (ITALPRESS) – E’ finito oggi alla Stazione Solari il viaggio nel sottosuolo di Milano delle TBM (Tunnel Boring Machine, fresa meccanica) per la nuova linea metropolitana M4, con il breakthrough ...

