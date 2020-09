I Griffin: Sam Elliott darà la voce al nuovo sindaco di Quahog (Di giovedì 10 settembre 2020) Una new entry nel cast vocale de I Griffin: Sam Elliott sarà il nuovo sindaco della città prendendo il posto del compianto Adam West: ecco la foto. I Griffin stanno per tornare con la 19° stagione e con loro arriverà un nuovo sindaco per la città di Quahog, ovvero Wild Wild West che sarà doppiato dall'attore Sam Elliott che, come vediamo dalle nuove foto, è stato d'ispirazione anche per le sembianze del nuovo personaggio. Entertainment Weekly, infatti, ha diffuso nuove immagini estrapolate dalla nuova stagione de I Griffin, che mostrano il nuovo sindaco di Quahog che è identico a Sam ... Leggi su movieplayer

Stasera in tv 28 agosto, su La 5 c'è il film Innamorati cronici. La trama

Stasera in tv, venerdì 28 agosto, in prima serata su La5 (ore 21.10) c'è il film Innamorati cronici. Il film è una commedia romantica del 1997 diretta dal regista Griffin Dunne, con Meg Ryan, Matthew ...

