I giornali e la memoria corta. Così la frase sul Mes che Conte ripete da cinque mesi diventa notizia da prima pagina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dodici volte nell’arco di cinque mesi, ma il numero è sicuramente sottostimato. Il 15, il 21 e il 26 aprile (anche in un’intervista a Repubblica), e poi ancora il 3, il 15 e il 19 giugno, l’1, l’8 e il 22 luglio, il 19 agosto, il 5 settembre e infine ieri, 8 settembre. Sono le occasioni in cui il premier Giuseppe Conte ha annunciato, poi ripetuto, poi confermato e ribadito – quasi con le stesse parole – la posizione del suo governo riguardo ai prestiti del Mes: “Se servirà ne discuteremo in Parlamento“. Sarà allora per la penuria di altre notizie che una dichiarazione in tutto e per tutto identica a quelle degli ultimi cinque mesi diventa oggi, per i grandi giornali, un titolone da ... Leggi su ilfattoquotidiano

