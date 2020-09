“I gay sono la causa del Coronavirus”, ma ora anche lui è positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ risultato positivo al Covid anche il patriarca ortodosso Filaret che, nei mesi scorsi, aveva accusato gli omosessuali di essere la causa della pandemia. Il Coronavirus non sta risparmiando davvero nessuno. A risultare positivo ora – riferisce Fanpage – anche il patriarca ortodosso della chiesa ucraina di Filaret. Il religioso ha 91 anni ma … L'articolo “I gay sono la causa del Coronavirus”, ma ora anche lui è positivo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

