I 60 anni di Hugh Grant e Colin Firth, che fanno innamorare le Bridget del mondo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dotati entrambi di quello che potremmo definire never ending appeal, Hugh Grant e Colin Firth, diversissimi ma con davvero molto molto in comune, soffiano quasi in contemporanea su 60 candeline. Nato il primo il 9 settembre a Londra, il secondo il 10 a Grayshott nell’Hempshire, hanno fatto battere il cuore e scatenare le endorfine di tutte le Bridget Jones degli anni 90 (ma anche oltre), non solo sul grande schermo (quasi superfluo ricordare Grant nei panni del bad boy Daniel Cleaver che seduce la single più «tutte noi del mondo», e Firth nei panni del riservato Darcy nella pellicola campione d’incassi del 2001). Due facce di uno stesso British style, anche in fatto di bellezza, alquanto immutata nel tempo. Perché, esigenze di copione a parte, i due attori nei decenni non hanno mai fatto pazzie beauty. E voi, siete #teamHugh o #teamColin? Colin Firth e Hugh Grant con Renée Zellweger ne IL diario di Bridget Jones del 2001 Leggi su vanityfair

giuliotti : RT @DRepubblicait: Tanti auguri a Hugh Grant, 60 anni di fascino british [aggiornamento delle 01:00] - darlaspesso : Davvero? Hugh Grant compie 60 anni: tanti auguri all'attore con la faccia da bravo ragazzo e la vita turbolenta - M… - darlaspesso : Davvero? Tanti auguri a Hugh Grant, 60 anni di fascino british - Moda - - DRepubblicait : Hugh Grant compie 60 anni: tanti auguri all'attore con la faccia da bravo ragazzo e la vita turbolenta - DRepubblicait : Tanti auguri a Hugh Grant, 60 anni di fascino british [aggiornamento delle 01:00] -

Ultime Notizie dalla rete : anni Hugh Hugh Grant compie 60 anni ma resta un “poster boy” Donna Moderna Hugh Grant: il “Mr. nice” per eccellenza del cinema compie oggi 60 anni

Non tutti i sex-symbol sopravvivono all’età che avanza. Men che meno a uno scandalo sessuale. Hugh Grant – che oggi festeggia 60 anni – è invece uno dei pochi che è riuscito in questa titanica impresa ...

Hugh Grant compie 60 anni: tanti auguri all'attore con la faccia da bravo ragazzo e la vita turbolenta

Il sorriso contagioso, gli occhi blu e quel fare da cascamorto travestito da bravo ragazzo. È il fascino sottile e molto british con cui Hugh Grant, 60 anni il 9 settembre, ha fatto innamorare ammirat ...

Non tutti i sex-symbol sopravvivono all’età che avanza. Men che meno a uno scandalo sessuale. Hugh Grant – che oggi festeggia 60 anni – è invece uno dei pochi che è riuscito in questa titanica impresa ...Il sorriso contagioso, gli occhi blu e quel fare da cascamorto travestito da bravo ragazzo. È il fascino sottile e molto british con cui Hugh Grant, 60 anni il 9 settembre, ha fatto innamorare ammirat ...