Hugh Grant: il “Mr. nice” per eccellenza del cinema compie oggi 60 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Hugh Grant, i 60 anni di un ex sex symbol sfoglia la gallery Non tutti i sex-symbol sopravvivono all’età che avanza. Men che meno a uno scandalo sessuale. Hugh Grant – che oggi festeggia 60 anni – è invece uno dei pochi che è riuscito in questa titanica impresa. Oggetto del desiderio quasi per caso, l’attore – protagonista di successi come Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill – ancora oggi è la quintessenza del ... Leggi su iodonna

Il sorriso contagioso, gli occhi blu e quel fare da cascamorto travestito da bravo ragazzo. È il fascino sottile e molto british con cui Hugh Grant, 60 anni il 9 settembre, ha fatto innamorare ammirat ...

