Hubie Halloween: prime foto con Adam Sandler e i fan temono che sarà il suo film più brutto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Netflix ha diffuso le prime immagini di Hubie Halloween, il nuovo film con Adam Sandler che i fan ipotizzano possa essere il suo peggior lavoro di sempre. Hubie Halloween è la nuova commedia con Adam Sandler che sarà disponibile su Netflix dal prossimo 7 ottobre e di cui possiamo finalmente vedere le prime immagini. I fan pensano che potrebbe essere il film peggiore con protagonista l'attore statunitense. Netflix ha condiviso un primo sguardo al film in uscita, dove vediamo Adam Sandler e i suoi co-protagonisti Kevin James, Julie Bowen e Maya Rudolph, ma i fan dell'attore hanno paura che Hubie ... Leggi su movieplayer

Disponibile una manciata di prime immagini ufficiali di Hubie Halloween, la nuova commedia Netflix con protagonista Adam Sandler in arrivo su Netflix il 7 ottobre. Il film fa parte della partnership s ...