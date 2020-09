Huawei Y9A, il nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Huawei Y9A è il nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese, destinato al mercato globale. Dal punto di vista estetico, il nuovo device riprende le linee del top di gamma Mate 30, rispetto al quale però cambiano le caratteristiche tecniche, a partire dal processore. Sembra infatti essere cominciato l’addio ai processori Kirin – a causa dei divieti imposti dagli USA – in favore di soluzioni sviluppate da altre società. In questo caso ad esempio troviamo il mediaTek Helio G80. Il chip è abbinato a 6 GB di RAM e a 128 GB di memoria interna, espandibile tramite memorie microSD. La parte frontale dello smartphone è completamente occupata da un display IPS LCD ... Leggi su ilfattoquotidiano

Immagine e messaggio nel post pongono infatti l'enfasi sul concetto di sistema interconnesso in cui lo smartphone diventa uno degli anelli: vuoi sapere come la EMUI 11 fa connettere lo smartphone al m ...

Nelle ultime ore Huawei e Motorola hanno annunciato oggi due nuovi attesissimi smartphone, destinati a battagliare nella fascia media del mercato. Più precisamente stiamo parlando di Huawei Y9a che è ...

