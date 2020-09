«Ho ritrovato la politica a tavola con Francesco» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dice ridendo Carlo Petrini che, dopo papa Francesco, lo ha chiamato un altro Francesco che di cognome fa Guccini e di mestiere il cantautore e pure lo scrittore. «Mi ha detto Carlìn, l’avresti mai detto che io e te avremmo fatto questa fine?» L’uno a conversare con Bergoglio, più profondamente di quanto il tono apparentemente leggero dei dialoghi appena pubblicati in Terra futura (Giunti editore -Slow Food) faccia sembrare, l’altro a frequentare cardinali. In altri tempi, non sarebbe stato pensabile. … Continua L'articolo «Ho ritrovato la politica a tavola con Francesco» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'L'Ue ha ritrovato lo spirito dei suoi padri fondatori' #Cernobbio #Cernobbio2020 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : ritrovato politica «Ho ritrovato la politica a tavola con Francesco» | il manifesto Il Manifesto Carmen Battiante: “Vivo per la musica, non tollero questa politica per com’è oggi”

Foggia, 09 settembre 2020. Amore spassionato per la musica, Carmen Battiante – candidata alle regionali con ‘Cittadini Pugliesi’, Mario Conca presidente – scrive alla ‘Regione delle donne’ un interven ...

Riallocare la ricchezza per andare oltre la pandemia

Toh, toccava ancora uscire dalla crisi. Ci siamo ritrovati ficcati nella pandemia: per poter uscire dalle nebbie comincia a farsi strada la necessità di ripristinare la capacità di acquisto dei Consum ...

Foggia, 09 settembre 2020. Amore spassionato per la musica, Carmen Battiante – candidata alle regionali con ‘Cittadini Pugliesi’, Mario Conca presidente – scrive alla ‘Regione delle donne’ un interven ...Toh, toccava ancora uscire dalla crisi. Ci siamo ritrovati ficcati nella pandemia: per poter uscire dalle nebbie comincia a farsi strada la necessità di ripristinare la capacità di acquisto dei Consum ...