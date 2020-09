Harry e Meghan dettano le regole per i loro discorsi (da 1 milione di dollari) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adesso che hanno preso il controllo (finanziario) della loro nuova vita in America, Harry e Meghan Markle vogliono davvero dettare le loro regole. E non più seguire solo quelle della famiglia reale più famosa al mondo. L’ultima indiscrezione sui Sussex, rivelata dal Telegraph, ha al centro una lunga lista di richieste redatta dai due in merito ai loro discorsi in pubblico. Ogni volta che il principe e l’ex attrice saranno invitati a tenere un discorso (a pagamento) chi glielo commissiona dovrà, infatti, rispondere a una lunghissima serie di domande. Niente insomma è lasciato al caso. Leggi su vanityfair

infoitcultura : Harry e Meghan Markle restituiscono i 2,7 milioni dei contribuenti spesi per rinnovare Frogmore Cottage - infoitcultura : Royal family: Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina e rimborsano 2,4 milioni di sterline - infoitcultura : Rinnovo del Frogmore Cottage: Harry e Meghan rimborsano le spese ai contribuenti - infoitcultura : Harry e Meghan restituiscono 2,4 milioni di sterline della ristrutturazione di Frogmore Cottage - infoitcultura : Harry e Meghan Markle restituiscono 2,4 milioni di sterline per Frogmore Cottage -