Hai il diabete, ecco gli esami e prestazioni esenti da ticket sanitario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il diabete è sicuramente una delle patologie croniche più diffuse, ne è affetta una gran parte della popolazione e non solo quella che rientra nella fascia della terza età. Sintomatologia, ma anche cure possono essere diversi per ogni singolo individuo che oltre alla terapia personalizzata dovrà seguire delle regole standard comuni a tutti. Una sana alimentazione come una corretta attività fisica e la cura giusta consentono a chi è affetto da diabete di seguire una vita normale, di condividere la quotidianità in modo quasi asintomatico. Le prestazioni così come gran parte delle medicine per curare la malattia nella sua forma cronica sono sostenute dal sistema sanitario che offre non solo un ticket apposito ma anche, se richiesto nel 2020, ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Hai il diabete, ecco gli esami e prestazioni esenti da ticket sanitario - AlexTebi : @MoriMrc Anche qui, dichiarazioni tue senza nessun dato, allora è un'abitudine. Io potrei dire che invece sono il 9… - alde68 : Vabbè dai se hai più di 55 anni e hai una allergia o il diabete sei prepensionato, che figata, altro che quota 100!… - sologiuma : RT @letiziarocchi2: ?@sologiuma? questo è quanto mi sembra stia dicendo Zangrillo. He vuol dire: se hai diabete, HIV o hai fatto chemio è… - letiziarocchi2 : ?@sologiuma? questo è quanto mi sembra stia dicendo Zangrillo. He vuol dire: se hai diabete, HIV o hai fatto chemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai diabete Lo smartphone che misura se hai il diabete: prove di algoritmo diagnostico l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Malattia epatica avanzata 5 volte maggiore col diabete

Malattia epatica avanzata cinque volte maggiore nelle persone con diabete: importante valutare il grado di fibrosi secondo una nuova ricerca Uno studio pilota inglese suggerisce che la diagnosi di mal ...

Diabete: ecco qual è l’impatto negativo sulla gravità della COVID-19

Sin dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 abbiamo sentito dire che sono numerose le condizioni patologiche che, se presenti, aggravano il decorso della malattia COVID-19. Tra queste, in particolare ...

Malattia epatica avanzata cinque volte maggiore nelle persone con diabete: importante valutare il grado di fibrosi secondo una nuova ricerca Uno studio pilota inglese suggerisce che la diagnosi di mal ...Sin dall’inizio della pandemia da SARS-CoV-2 abbiamo sentito dire che sono numerose le condizioni patologiche che, se presenti, aggravano il decorso della malattia COVID-19. Tra queste, in particolare ...