Guendalina Tavassi e il suo “nuovo” amore, chi è Umberto D’Aponte? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante l’11esima edizione del programma Grande Fratello, l’attrice Guendalina Tavassi e il suo “nuovo” amore sono stati particolarmente al centro dell’attenzione. Non si sa molto di lui, ma in occasione di un’intervista, avvenuta tempo dopo, tra la Tavassi e Barbara D’Urso, abbiamo qualche informazione in più. STORIA D’amore SU UN TRENO – L’invito a partecipare … L'articolo Guendalina Tavassi e il suo “nuovo” amore, chi è Umberto D’Aponte? Leggi su dailynews24

selishardliquor : RT @ahoy_boy98: Tommaso Zorzi emana delle Guendalina Tavassi vibes pazzesche ?? #GFVIP - margotsbullock : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): la tristezza dei ragazzi per la mancanza di Guendalina Tavassi - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 11 (2011): la tristezza dei ragazzi per la mancanza di Guendalina Tavassi - GossipItalia3 : Guendalina Tavassi Instagram, quanta salute! «Tesoro, come sei piena… che bontà!» #gossipitalianews - zazoomblog : Guendalina Tavassi Instagram quanta salute! «Tesoro come sei piena… che bontà!» - #Guendalina #Tavassi #Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi «Tesoro, come sei piena…», quanta salute Guendalina Tavassi: da prendere a morsi! UrbanPost UmbertoD’Aponte: chi è il consorte di GuendalinaTavassi

Umberto D’Aponte è il marito di Guendalina Tavassi: i due si conobbero durante un viaggio in treno e da allora non si sono più lasciati ...

Da Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis: chi è la più sexy dell'estate?

Chi è la vostra preferita?L'estate, ahimè, sta finendo. Un'estate certamente particolare, oscurata dall'ombra dell'emergenza sanitaria ancora in corso, ma che non ha impedito alle celebrities più vaca ...

Umberto D’Aponte è il marito di Guendalina Tavassi: i due si conobbero durante un viaggio in treno e da allora non si sono più lasciati ...Chi è la vostra preferita?L'estate, ahimè, sta finendo. Un'estate certamente particolare, oscurata dall'ombra dell'emergenza sanitaria ancora in corso, ma che non ha impedito alle celebrities più vaca ...