Guardia, Sebastianelli: “Dare continuità al lavoro svolto negli anni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – “Sono da sempre impegnato in politica e ho ricoperto molti incarichi di rappresentatività e di collaborazione, sia in aziende a carattere cooperativo che a carattere privatistico. Ho inoltre grande esperienza nel settore vitivinicolo, e non potrebbe essere diversamente, considerato l’immenso patrimonio colturale che la vite rappresenta nel nostro territorio. Ma il mio amore per la natura non si ferma solo ai vigneti, perché la passione per i frutti che la terra ci regala mi rende vivo e orgoglioso. Una passione che condivido con la mia famiglia e che dai miei genitori ho ereditato”. Inizia così una nota stampa di Gabriele Sebastianelli, capolista di “Guardia sei tu” nelle prossime elezioni comunali di Guardia ... Leggi su anteprima24

"Caldoro non deve certo giustificare i suoi toni in campagna elettorale, peraltro sempre molto pacati, al contrario del suo avversario principale, De Luca, che non è certo un campione di bon ton. Per ...

Guardia Sanframondi – Di Lorenzo chiede il confronto pubblico

Nella serata di venerdì è andato di scena il nuovo confronto elettorale della lista EsserCi di Raffaele Di Lonardo. Il candidato sindaco che si contrappone a Gabriele Sebastianelli ha sfidato lo stess ...

