Graziani ricoverato dopo una caduta domestica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesco ‘Ciccio’ Graziani ricoverato in ospedale in seguito a una caduta domestica nella quale avrebbe rimediato la frattura delle costole. L’ex calciatore Francesco Graziani, per tutti Ciccio Graziani, è ricoverato presso l’ospedale San Donato di Arezzo in seguito a una caduta domestica. L’ex calciatore, attualmente opinionista, avrebbe riportato la frattura delle costole. Il ricovero sarebbe avvenuto nella giornata dell’8 settembre e stando a quanto riferito da la Stampa in un primo momento Graziani sarebbe stato in osservazione in terapia intensiva. Ciccio Graziani in ospedale una caduta domestica. Il bollettino: ... Leggi su newsmondo

Gazzetta_it : #CiccioGraziani cade da una scala: ricoverato con le costole rotte - milannewsmondo : Graziani ricoverato dopo una caduta domestica - zazoomblog : Ciccio Graziani ricoverato in ospedale: gli aggiornamenti sulle sue condizioni - #Ciccio #Graziani #ricoverato - fisco24_info : Condizioni Graziani in rapido miglioramento: L'ex calciatore ricoverato dopo una caduta - sportli26181512 : Graziani, sospiro di sollievo: condizioni in rapido miglioramento: Lo rende noto l'ospedale di Arezzo dove l'ex cam… -