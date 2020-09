Gravina: “La riapertura degli stadi sarà graduale, ma prima le scuole” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è espresso così a margine dell’incontro avuto col presidente della FIFA Gianni Infantino e col presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. La riapertura deve essere graduale, ma si deve cominciare dalle scuole. Poi si verificherà gradualmente la possibilità relativa agli stadi. Ci sono priorità e Conte è stato chiaro: l’apertura degli stadi è un tema affrontato con grande attenzione e sono contento che anche il premier abbia ascoltato le nostre istanze. Gli ha fatto eco Infantino sul tema. Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, ma la salute è più importante. Chiaramente la riapertura degli ... Leggi su ilnapolista

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - sportli26181512 : Gravina: 'Garanzie dal Premier Conte sulla riapertura degli stadi': Il presidente della FIGC Gabriele Gravina in co… - sportli26181512 : Gravina: 'Priorità alla scuola, poi la riapertura graduale degli stadi'. Serie A: le sostituzioni restano cinque: I… - DilectisG : RT @napolista: Gravina: “La riapertura degli stadi sarà graduale, ma prima le scuole” Il presidente FIGC in conferenza: “Il tema è affronta… - napolista : Gravina: “La riapertura degli stadi sarà graduale, ma prima le scuole” Il presidente FIGC in conferenza: “Il tema è… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “La Il Taranto frana con il Gravina (0-3) Corriere di Taranto