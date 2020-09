Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini svela ufficialmente il cast della quinta edizione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non ci sono più dubbi. Il conduttore ha finalmente svelato tutti i concorrenti della quinta edizione del reality sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini è pronto per la quinta edizione di Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 14 settembre. Accanto a lui ci saranno Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Previsto, almeno per le prime settimane, il doppio appuntamento settimanale. Dopo molti mesi di indiscrezioni, voci, smentite, appelli e rifiuti, e dopo un cast quasi ufficiale, adesso Alfonso Signorini in persona ha rivelato ufficialmente tutti i ... Leggi su kontrokultura

