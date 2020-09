Grande Fratello 2000, a Live la reunion della prima edizione: tutti i protagonisti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non poteva che presentarsi al meglio, il Live di Barbara D’Urso di imminente ritorno su Canale 5: per farlo, la scelta della conduttrice sembra si sia rivolta ad un Grande “collega” della trasmissione e della rete, quel Grande Fratello che la stessa conduttrice contribuì a rendere Grande negli anni 2000. Quando messo insieme dalla conduttrice va però al di là dei soliti approfondimenti che regolarmente i talk a firma D’Urso dedicano ai reality Mediaset; stando a quanto afferma Davide Maggio, la serata del 13 settembre lo show verrà omaggiato fin nelle sue fondamenta, tornando idealmente alla prima storica edizione del 2000. Si riunisce ... Leggi su velvetgossip

davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - GrandeFratello : Lunedì è sempre più vicino... ?? Conosciamo i nuovi inquilini della Casa di #GFVIP ?? - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5: due super vip non hanno potuto partecipare al reality. Ecco chi sono - infoitcultura : Iannone al Grande Fratello Vip: Signorini svela i motivi del rifiuto -