GP San Marino, gli orari per seguirlo in TV (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ritorna il motomondiale dopo una lunga pausa, per il primo dei due appuntamenti di Misano. Per chi non volesse perdersi neanche un giro delle prove e delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, vi proponiamo qui sotto gli orari TV del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, con la programmazione completa di SKY, TV8 e DAZN. Tanti i temi che accompagnano la vigilia del primo appuntamento sull’ex Santamonica. C’è una lotta per il mondiale più incerta che mai, risultati imprevedibili, l’incognita delle gomme, che scontentano un po’ tutti. Questi temi li approfondiremo nella nostra anteprima, disponibile a breve. Il tracciato di Misano sarà l’unica pista italiana ad ospitare le due ruote. Infatti, il Mugello quest’anno non organizza nessuna gara per il motomondiale, ma apre le porte nientemeno che ... Leggi su sport.periodicodaily

