GP Monza: indovina il podio e vince 34 mila euro con 20 centesimi (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'Chi metto per il podio finale del GP di Monza ? Vediamo, provo l'impossibile: metto Gasly primo, Sainz secondo e Stroll terzo'. Quando un uomo finlandese di Tampere ha scommesso 20 centesimi sul ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Dopo Monza 2008… Monza 2020! Bravissimo Pierre Gasly e tutto il team AlphaTauri che hanno indovinato il momento giusto per effettuare la sosta. Certamente un gran premio tanto anomalo quanto fantastic ...Il tedesco della Prema ha conquistato il primo successo in carriera in una Feature Race grazie ad una partenza pazzesca dalla settima piazza. Ilott sbaglia al pit ed è soltanto 6°, mentre Shwartzman è ...