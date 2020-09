Gomorra 5 sarà l'ultima stagione? ecco cosa ha detto Marco D'Amore (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gomorra 5 potrebbe essere l'ultima stagione della serie e Marco D'Amore ha spiegato cosa pensa di una possibile chiusura e con 'un meraviglioso finale'. Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie basata sul libro di Roberto Saviano? Intervistato dal Mattino di Napoli l'attore Marco D'Amore ha detto: "C'è il desiderio di chiudere un percorso". Chiudere una serie televisiva è sempre difficile, da una parte si rischia di scontentare i fan dall'altra parte la spinta propulsiva narrativa potrebbe essersi esaurita e andando avanti si rischia di rovinare il prodotto. Marco D'Amore lo sa bene e rispondendo ad una domanda ... Leggi su movieplayer

L'attore napoletano è stato applaudito al festival di Venezia per la sua prova in "Spaccapietre", film già uscito nelle sale. Nel frattempo si prepara a tornare sul set di Gomorra per una quinta stagi ...