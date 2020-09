Golf, European Tour: cinque italiani in campo al Portugal Masters (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono cinque gli italiani attesi al via del Portugal Masters 2020, torneo dello European Tour che prosegue il suo “Iberian Swing”iniziato la settimana scorsa con l’Andalucia Masters di Valderrama. Sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, scenderanno in campo Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Nino Bertasio. Migliozzi e Gagli, rispettivamente sesto e decimo settimana scorsa in condizioni molto difficili a Valderrama, cercheranno di continuare nel loro buon momento mentre Laporta, Pavan e Bertasio sono chiamati a riscattarsi in Portogallo. Lo European Tour rimarrà nel paese lusitano anche la settimana prossima con l’Open de ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf #EuropeanTour Tutto pronto per il #PortugalMasters, cinque gli italiani al via del torneo - sportface2016 : #golf #AndalusiaMasters (European Tour): vince #Catlin, bene gli azzurri #Megliozzi e #Gagli - sportface2016 : #Golf #EuropeanTour Otto italiani in campo all'#AndaluciaMasters, #Paratore prepara lo Us Open -

Ultime Notizie dalla rete : Golf European PORTUGAL MASTERS, golf: cinque italiani al via del torneo Sportface.it Portugal Masters, cinque azzurri e Fleetwood la star

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Tommy Fleetwood la star, John Catlin per inseguire il secondo successo consecutivo. E poi l'Italgolf che, nella seconda tappa dell'Iberian Swing, calerà il pokerissimo. Tutto p ...

Golf, Open d’Italia 2020: si torna in Lombardia, edizione in programma dal 22 al 25 ottobre

Dopo l’ultima edizione all’Olgiata, gli Open d’Italia di golf tornano in Lombardia, con l’edizione 2020 che si svolgerà in quel del Chervò Golf San Vigilio, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottob ...

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Tommy Fleetwood la star, John Catlin per inseguire il secondo successo consecutivo. E poi l'Italgolf che, nella seconda tappa dell'Iberian Swing, calerà il pokerissimo. Tutto p ...Dopo l’ultima edizione all’Olgiata, gli Open d’Italia di golf tornano in Lombardia, con l’edizione 2020 che si svolgerà in quel del Chervò Golf San Vigilio, in provincia di Brescia, dal 22 al 25 ottob ...