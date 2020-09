Gli Oscar introducono la clausola dell’inclusione nella corsa al Miglior film (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Foto: Getty Images)I tempi degli #OscarsSoWhite sembrano lontani… e per certi versi vicini in maniera preoccupante. Le polemiche sul mancato rispetto della diversità si ripropongono ciclicamente quando si tratta di esaminare le nomination dei principali premi cinematografici, in particolare degli Academy Awards, spesso accusati di non prendere in considerazione abbastanza donne o minoranze nelle candidature. Da qualche anno, l’Academy stessa ha avviato un processo di inclusione e in queste ore è stata annunciata un’importante novità in questo senso: per essere candidata a Miglior film, la produzione deve rispettare alcuni standard precisi. Ne sono stati individuati quattro e, per essere candidati al riconoscimento più prestigioso, i film sono obbligati a ... Leggi su wired

