Giustizia per Tutti: Trama ed Anticipazioni Della Nuova Fiction! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giustizia per Tutti: la fiction Mediaset che ha come protagonista Raoul Bova racconta la storia di Roberto, che decide di laurearsi in Giurisprudenza dopo essere stato ingiustamente accusato per l'omicidio di sua moglie Beatrice. Ecco Tutti i dettagli e le Anticipazioni… Giustizia per Tutti è la Nuova fiction targata Mediaset che ha come protagonista Raoul Bova. Girata a Torino, la serie andrà in onda durante il periodo autunnale per raccontare la dolorosa storia di Roberto, accusato per un crimine che non ha commesso. Vediamo quindi la Trama e le Anticipazioni di questa Nuova fiction. Giustizia per Tutti: Roberto accusato Della morte di sua ...

