Giorgia Meloni negativa al Covid: aveva visitato l'azienda-focolaio di Polignano a Mare insieme a Fitto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Meloni a Bari per supportare Fitto e le liste di Fratelli d'Italia: 'Basta con il poltronificio Puglia di Emiliano' 26 agosto 2020 Coronavirus, focolaio in azienda a Polignano: tamponi ai dipendenti, ... Leggi su baritoday

bettape : RT @fanpage: Giorgia Meloni e Raffaele Fitto fotografati senza mascherina nell'azienda in cui è esploso il focolaio di #Covid19 https://t.c… - HoMadopa : RT @elevisconti: Cosa farà #Zingaretti il giorno dopo il referendum? Come vuole festeggiare? Passa a bere un bicchiere sul balcone con #dib… - sologiuma : RT @fanpage: Giorgia Meloni e Raffaele Fitto fotografati senza mascherina nell'azienda in cui è esploso il focolaio di #Covid19 https://t.c… - salfasanop : RT @elevisconti: Cosa farà #Zingaretti il giorno dopo il referendum? Come vuole festeggiare? Passa a bere un bicchiere sul balcone con #dib… - fanpage : Giorgia Meloni e Raffaele Fitto fotografati senza mascherina nell'azienda in cui è esploso il focolaio di #Covid19 -