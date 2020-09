Giorgia Meloni dopo la figuraccia della Sop di Polignano ostenta la mascherina in visita all’azienda Peserico (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tre foto tre. Tutte con la mascherina in bella mostra. Guarda caso poche ore dopo la notizia della visita di Giorgia Meloni il 25 agosto alla Sop di Polignano in cui la leader di Fratelli D’Italia non aveva la mascherina oggi Giorgia pubblica le foto del tour all’azienda Peserico in Veneto. La Meloni addirittura si fa un selfie lontano da tutto lo staff aziendale, ma neanche quando le sarebbe permesso, visto che si trova all’aperto e a debita distanza da tutti, si toglie il dispositivo per la foto: E anche i lavoratori della Peserico, sullo sfondo nel selfie hanno tutti la mascherina. La Meloni deve aver imparato la ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Giorgia Meloni dopo la figuraccia della Sop di Polignano ostenta la mascherina in visita all’azienda Peserico) Pl… - giu_alessi : RT @neXtquotidiano: SI VEDE LA MASCHERINA? Giorgia #Meloni dopo la figuraccia della Sop di Polignano ostenta la mascherina in visista all'… - ELIOCSARETO : RT @neXtquotidiano: La visita senza mascherina di Giorgia #Meloni alla fabbrica di Polignano dove c'è un focolaio - PoentaSchie : RT @neXtquotidiano: La visita senza mascherina di Giorgia #Meloni alla fabbrica di Polignano dove c'è un focolaio - neXtquotidiano : SI VEDE LA MASCHERINA? Giorgia #Meloni dopo la figuraccia della Sop di Polignano ostenta la mascherina in visista… -